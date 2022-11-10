Bercan Tutar: Biden kıl payı da olsa zevahiri kurtarabildi

ABD’deki ara seçimlerde ‘kırmızı dalga’ yani Cumhuriyetçi Parti ile Donald Trump’ın büyük bir zafer kazanacağı beklentisi gerçekleşmedi. Başa baş geçen yarışta ABD Başkanı Joe Biden kıl payı da olsa zevahiri kurtarabildi. Trump kazansaydı “Ukrayna’daki savaşta ABD makas değişikliğine gidebilir” diye düşünenler vardı. Finans çevrelerinde de Trump’ın oyları silip süpürmesi durumunda doların küresel piyasalardaki aşırı değerlenmesini azaltacak yeni bir stratejinin düğmesine basılacağına dair değerlendirmeler dikkat çekiyordu. Ancak iki ihtimal de devre dışı kaldı. Sandıkta ne Biden ne de Trump bir zafer elde edebildi. Seçimi ‘Derin ABD’ kazandı.
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