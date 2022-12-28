Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni düzenleme yine ertelendi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ticaret Bakanlığı’yla görüşmelerinde 1 Ocak’ta başlaması öngörülen berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulamasının ertelendiği bilgisini aldığını söyledi.

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Özgener, İZTO’nun çok amaçlı salonunda düzenlenen meclis toplantısındaki konuşmasında kuaför, berber ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapalı kalma kararına ilişkin itirazlarını daha önce birçok kez dile getirdiklerini söyleyerek şunları dedi: “Bugün Ticaret Bakanlığı’yla yaptığım görüşme neticesinde Ticaret Bakanlığımızın 1 Ocak itibarıyla uygulamaya alacağını açıkladığı bu kararın 1 Temmuz 2023’e ertelendiği bilgisini aldım.”

Karar 1 Ekim’de uygulamaya geçmek üzere planlanmış ancak hazırlıkların tamamlanmaması nedeniyle ertelenmişti.

Eksikliklerin tamamlandığını söyleyen Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, 23 Aralık’ta uygulamanın 1 Ocak itibarıyla başlayacağını söylemişti.