Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni düzenleme yine ertelendi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ticaret Bakanlığı’yla görüşmelerinde 1 Ocak’ta başlaması öngörülen berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulamasının ertelendiği bilgisini aldığını söyledi.
Özgener, İZTO’nun çok amaçlı salonunda düzenlenen meclis toplantısındaki konuşmasında kuaför, berber ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapalı kalma kararına ilişkin itirazlarını daha önce birçok kez dile getirdiklerini söyleyerek şunları dedi: “Bugün Ticaret Bakanlığı’yla yaptığım görüşme neticesinde Ticaret Bakanlığımızın 1 Ocak itibarıyla uygulamaya alacağını açıkladığı bu kararın 1 Temmuz 2023’e ertelendiği bilgisini aldım.”
Karar 1 Ekim’de uygulamaya geçmek üzere planlanmış ancak hazırlıkların tamamlanmaması nedeniyle ertelenmişti.
Eksikliklerin tamamlandığını söyleyen Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, 23 Aralık’ta uygulamanın 1 Ocak itibarıyla başlayacağını söylemişti.