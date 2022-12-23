Eksiklikler giderildi: Berber, kuaför ve güzellik salonları 1 Ocak’tan itibaren haftanın bir günü kapalı

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, sektörün haftada bir gün tatil olması yönündeki eksikliklerin giderildiğini belirterek, uygulamanın 1 Ocak itibarıyla başlayacağını bildirdi.

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Karakaş, yaptığı yazılı açıklamada berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönündeki kararın 1 Ekim’de uygulamaya geçmesinin planlandığını ancak hazırlıkların tamamlanmaması nedeniyle ertelendiğini anımsattı.

Eksikliklerin giderildiğini bildiren Karakaş, odaların talepleri doğrultusunda kaymakam ve valiliklerin belirlediği günlerde berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulamasının 1 Ocak itibarıyla başlayacağını açıkladı.

Karakaş, tatil günü olarak genel isteğin pazar olduğunu aktardı: “Söz konusu tatil hakkı tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da bu vesileyle engellenecektir.”