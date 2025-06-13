Benzine zam: Bazı şehirlerde litresi 50 lirayı aştı

Benzine 1 lira 46 kuruş zam geldi. Bazı şehirlerde litre fiyatı 50 lirayı aştı.

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.

İsrail’in İran’a saldırısının ardından petrol fiyatları yaklaşık beş ayın en yüksek seviyesine çıktı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,6 artışla 73,58 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,52 dolardan alıcı buldu.

Ekonomim’in aktardığına göre Antalya, Diyarbakır gibi bazı şehirlerde benzinin litre fiyatı 50 lirayı aştı. Üç büyük kent dahil bazı şehirlerdeki benzin ve motorin fiyatlarıysa (litre) şöyle…

İstanbul Avrupa yakası:

Benzin: 48,39 lira

Motorin: 46,23 lira

Ankara:

Benzin: 49,08 lira

Motorin: 47,10 lira

İzmir:

Benzin: 49,41 lira

Motorin: 47,43 lira

Diyarbakır:

Benzin: 50,40 lira

Motorin: 48,44 lira

Antalya: