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Yaramazlara biraz batar!

Benzine zam: Bazı şehirlerde litresi 50 lirayı aştı

Benzine 1 lira 46 kuruş zam geldi. Bazı şehirlerde litre fiyatı 50 lirayı aştı.

Fotoğraf: AA

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.


İsrail’in İran’a saldırısının ardından petrol fiyatları yaklaşık beş ayın en yüksek seviyesine çıktı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,6 artışla 73,58 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,52 dolardan alıcı buldu.

Ekonomim’in aktardığına göre Antalya, Diyarbakır gibi bazı şehirlerde benzinin litre fiyatı 50 lirayı aştı. Üç büyük kent dahil bazı şehirlerdeki benzin ve motorin fiyatlarıysa (litre) şöyle…

İstanbul Avrupa yakası:

  • Benzin: 48,39 lira
  • Motorin: 46,23 lira

Ankara:

  • Benzin: 49,08 lira
  • Motorin: 47,10 lira

İzmir:

  • Benzin: 49,41 lira
  • Motorin: 47,43 lira

Diyarbakır:

  • Benzin: 50,40 lira
  • Motorin: 48,44 lira

Antalya:

  • Benzin: 50,23 lira
  • Motorin: 48,22 lira
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