Benzin fiyatlarına 2 lira 11 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 11 kuruş zam geldi. Benzin fiyatı son zamla 26 lirayı aştı.

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Dolar/TL ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş pompaya zam olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 11 kuruş zam geldi. Böylece benzin fiyatı bir yılın ardından ilk kez 26 lirayı aştı.

Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası’nda 26,19 lira, Ankara’da 26,64 lira, İzmir’de 26,68 lira, Adana’da 27,06 lira, Bursa’da 26,67 lira, Diyarbakır’da ortalama 27,31 liraya yükseldi.

Motorin fiyatlarındaysa bugün herhangi bir değişiklik olmadı.