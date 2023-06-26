Her şey ‘döviz’ için: Erdoğan da BAE yolcusu

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Türkiye’ye 40 milyar dolarlık yatırım yapacağını belirterek bayram sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bu ülkeyi ziyaret edeceğini söyledi.

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Seçimler sonrası beklenilen hamleleri yapamayan ekonomi yönetimi, ilk ziyaretini BAE’ye yapmıştı.

İktidara yakın gazeteci Fırat, Hürriyet’teki yazısında Erdoğan’ın da BAE yolcusu olduğunu yazdı.

Fırat’a göre Kurban Bayramı sonrası gerçekleşecek ziyarette anlaşmalar imzalanacak ve BAE’nin yatırımları 30-40 milyar dolara kadar ulaşacak. Buna göre ilk yatırım paketinde yenilenebilir enerji, ulaşım gibi sektörler ön planda tutulacak.

İlişkileri yıllardır bölgesel sorunlardan dolayı bozuk Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), son dönemde ekonomik bağlarını güçlendirmeye ve aradaki gerilimi azaltmaya odaklanmak adına görüşmeler yürütüyordu. BAE, iktidar sözcüleri tarafından 15 Temmuz darbesinin finansörü olmakla suçlanmıştı.