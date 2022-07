Belgesel için ilan verildi: Büyük penisliler aranıyor

Britanya’da büyük penisli insanlarla ilgili çekilecek bir belgesel için oyuncu seçmeleri ilanı verildi.

Fotoğraf: Deon Black/Unsplash

‘Too Large for Love’ (Aşk için fazla büyük) isimli belgesel için verilen ilanda 18 yaş üstü her türlü etnik köken ve cinsel yönelimden büyük penisli insanların arandığı belirtildi.

Lost in TV casting web sitesinde yayınlanan ilanda “Yeni bir belgesel çok büyük penisle yaşamanın gizli sorunlarını masaya yatıracak; cinsel hayatınız dahil yaşamınızı her açıdan nasıl etkiliyor, ihtiyacı olanlar ne tür yardım alabileceklerini öğrenecek” ifadeleri yer aldı.

Belgesel serisini ‘The Real Full Monty’, ‘Love Your Garden’, ‘Britain’s Most Luxurious Hotels’ ve ‘My First Threesome’ gibi programlarda imzası olan Spun Gold isimli yapım şirketi hazırlıyor.

Şirket büyük penise sahip olmanın hem olumlu hem olumsuz taraflarını konuşabilecekleri insanlar aradığını söyledi.