Belediye temizlik işçisi pantolon yasağını protesto için reflektörlü kilt giydi: Serin serin

Britanya’da bir belediye temizlik işçisi ‘saçma‘ şort giyme yasağını reflektörlü kilt giyerek protesto ediyor.

Fotoğraf: Lee Moran

York kentinden Lee Moran atık toplama ekiplerinin güvenlik gerekçesiyle yıl boyunca kalın pantolonlar giymek zorunda olduğunu anlattı. Sıcak havalarda ise bu pantolonları isiliğe neden olduğundan dert yanıyor.

BBC’ye konuşan Moran durumdan şikayetçi olduğunu ancak bir sonuç alamadığını söyledi.

York belediyesi çevre hizmetleri üniforma politikasını gözden geçirdiğini belirtse de kiltin çözüm olduğu konusunda kararsız. İşçileri çöpteki keskin objelerden korumak amacıyla pantolon kuralının olduğunu vurguluyor.

Moran belediyenin şort yasağı için sağlık ve güvenlik gerekçelerinde ısrar ettiğini söylüyor. Ancak şort giyme talebi reddedilen işçi çalışanların küçük kesik ve sıyrıklardansa fenalaşıp bayılma riskinin daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Şehirde sıcaklıklar, ülkenin genelinde olduğu gibi artışta.

50 yaşındaki temizlik işçisi bir meslektaşının kıyafet kuralını etrafından dolanmak için kilt giymesini tavsiye ettiğini anlatıyor.

İnternetten 50 pound’a aldığı kiltini kesiklere karşı dizaltı çoraplarıyla ‘kombinlemiş’.

Yeni formasıyla işe gitmesi sorun yaratabilir diye kurallara uygun pantolonunu giyerek merkeze giriş yapan Moran kiltini çöp kamyonunda giydiğini anlattı: “İlk kez kilt giydim. Çok hoş bir hissiyatı var, serinletici.”