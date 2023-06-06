Belediye başkanı, kayıp çöp konteynerleri için Müge Anlı’dan yardım istedi

Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçede kaybolan çöp konteynerlerini bulması için Müge Anlı’dan yardım istedi.

Kolaj: Diken

Kayıpları bulmasıyla ünlü olan TV programcısı Müge Anlı’dan ilçede kaybolan çöp konteynerlerini de bulmasını isteyen Kanar, Twitter’dan Anlı’ya şöyle seslendi:

“Her kaybı bulan Müge Anlı, ilçemizde kaybolan çöp konteynırlarını bulabilir mi? İlçemizde yoğunlaşan çöp konteynırlarının kaybolmasının önüne geçebilmek adına siz kıymetli hemşehrilerimizden yardım istiyoruz.”

Kanar, çöp konteynerlerinin çalınmasına tanıklık eden yurttaşlara da şöyle seslendi:

“Çöp konteynırı eksik olan mahalleler ve çalındığına tanıklık eden vatandaşlarımızın 444 3 815 numaralı çağrı merkezimize ulaşmalarını rica edeceğiz. Kamu malına verilen bu zararı şiddetle kınıyorum.”