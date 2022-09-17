Belçika’dan vatandaşını enerji krizinden koruma adımı: Hane başına yaklaşık 200 avroluk destek

Belçika federal hükümeti, Rusya’nın gazı kesmesiyle yaklaşan kış öncesi yaşanan fiyat artışlarına karşı aileler, serbest meslek sahipleri ve şirketler için enerji desteği kararı aldı.

Başbakan Alexander De Croo, kış aylarında hane başına her ay 135 avro (2 bin 468 TL) doğalgaz ve 61 avro (1115 TL) elektrik yardımı ödeneceğini açıkladı.

Ayrıca ısıtma için akaryakıt kullanan hanelere de 300’er avroluk (5 bin 485 TL) çek verilecek.

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Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz süreliğine durdurulduğunu açıklamış; gerekçe olarak da ‘bakım’ süresini işaret etmişti. Gazın kesilme nedeniyse Avrupa’nın Rusya-Ukrayna savaşında Moskova’ya uyguladığı yaptırımlar. Rusya’nın bu adımıyla Avrupa’da enerji fiyatları artarken; bazı ülkeler ya alternatif kaynakları deniyor ya da vatandaşına destek ödemeleri yapıyor. Bunlardan biri de Belçika.

BBC Türkçe’nin haberine göre; koalisyon hükümeti içinde, artan enerji fiyatlarına karşı halkın korunması konusunda bir süreden beri devam eden görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Başbakan De Croo’nun, Twitter hesabından duyurduğu anlaşmaya göre enerji yardımı, değişken türdeki tüm doğalgaz ve elektrik sözleşmeleriyle 1 Ekim 2021’den sonra imzalanan veya yenilenen sabit sözleşmeleri kapsayacak.

Accord pour un paquet énergie extra pour les ménages:



✅ Volume de base à prix réduit en novembre et décembre : avantage de 135 euros/mois gaz, 61 euros/mois électricité

✅ Ciblé vers les plus touchés (selon revenus et contrats)

✅ Chèque mazout rehaussé à 300 euros — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) September 16, 2022

Enerji desteğinden aylık geliri en fazla 3 bin avroya (54 bin 859 TL) kadar olan yalnız yaşayanlar ile aylık kazancı toplam 5 bin avro (91 bin 431 TL) olan çiftler yararlanabilecek.

Belçika’da yaşayanlara, kasım ve aralıkta hane başına 135 avro doğalgaz ve 61 avro elektrik yardımı ödenecek. Ödemeler, enerji faturalarından düşülecek.

Hükümet, yüksek enerji fiyatlarından olumsuz etkilenen Belçika’daki serbest meslek sahipleri ve işletmeler için ek destek sağlayacak.

İşletmelerin vergi ve sosyal güvenlik katkı payı ödemeleri ertelenecek. Covid-19 salgını dönemindeki gibi, enerji krizi konusunda da 1 Ekim’den itibaren bir geçici işsizlik sistemi oluşturulacak.

İşletmeler ve serbest meslek sahipleri için doğalgaz ve elektrikten alınan için özel tüketim vergileri kasım ve aralıkta en aza indirilecek. Katma değer vergisi (KDV) indiriminin de süresi uzatılacak.

Ayrıca enerji şirketlerinin eylemleri ve yüksek faturalar sonucu meydana gelebilecek iflasların önlenmesi için de çalışmalar olacak.