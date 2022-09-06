‘Gazprom’ videosu tartışma yarattı: Avrupa’da kış sert geçecek

Gazprom’un yayınladığı iddia edilen bir video sosyal Twitter’da tartışma yarattı. Videoda, gaz akışının kesilmesi durumunda kışın Avrupa için ne kadar zor geçeceği gösteriliyor. Ukrayna yanlısı hesaplar ve Ukraynalı devlet çalışanları videoya tepki gösterirken, video Batı medyasında kendine pek yer bulmadı.

Fotoğraf: Twitter

5 Eylül Pazartesi, bir video Twitter’da dolaşıma girdi. Bazı hesaplar, videonun Gazprom tarafından yayınlanan bir reklam filmi olduğunu iddia etti. Videonun kaynağıysa belirsiz.

Videoda, Gazprom çalışanları ve Gazprom’a ait doğalgaz merkezleri görünüyor. Çalışanlar, Avrupa’ya akışı durduruyor ve videonun devamında kışın Avrupa için zor geçeceği anlatılıyor.

Video, Batı medyasında veya Batı yanlısı hesaplarda kendine pek yer bulamadı ama Ukrayna yanlısı hesaplar videoya tepki gösterdi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı’na danışmanlık hizmeti veren Anton Geraşçenko, “Gerçekten binlerce Ukraynalıyı öldürebileceklerini, başka bir ülkenin topraklarını ele geçirebileceklerini ve Avrupa’nın gaz şantajından korkarak başka yöne bakacağını mı düşünüyorlar” diyerek videoya tepki gösterdi.

Russian Gazprom published a video "Winter will be big" where company turns off gas flow & ice age begins in Europe.



Do they really think they can kill thousands of Ukrainians, capture territories of another country, and Europe will look the other way, afraid of gas blackmail? pic.twitter.com/5Zwjg3x9su — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 5, 2022

Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, videoyu paylaşarak söylemese de, video yayınlandıktan bir gün sonra “Putin, enerji şantajıyla Avrupa’nın istikrarını ve refahını mahvetmek istiyor” dedi. Ukrayna yanlısı hesaplar da bu açıklamalara destek verdi.

Britanya’da faaliyet gösteren Express Gazetesi de videonun Gazprom’a ait olduğunu iddia ederken videoyu talihsiz olarak tanımladı.

Gazprom, bakım çalışmalarından dolayı gaz sevkıyatına üç gün ara verileceğini duyurmuştu. Sonrasında da gaz akışının süresiz durdurulduğunu açıkladı. Buna gerekçe olarak Batı’nın uyguladığı yaptırımlardan dolayı bakım için gerekli malzemelerin tedarik edilememesi öne sürüldü.