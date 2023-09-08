Belçika’da zorunlu cinsel eğitim yasalaştı

Belçika’da ilk ve orta dereceli okullarda zorunlu cinsel eğitim, Valonya-Brüksel Federasyonu Parlamentosu’nda yapılan oylamayla yasalaştı.

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Fransızca konuşan toplumun hükümeti olarak bilinen parlamentoda, karar tasarısı oy birliğiyle kabul edilirken yalnızca üç milletvekili çekimser oy kullandı.

Tasarı, çoğunluğu Müslüman kişiler tarafından parlamento önünde protesto edilmişti. Belçika’daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar yaptığı ortak açıklamada hükümetin bu kararının aile eğitiminin evrensel ve dokunulmaz değerlerine aykırı olduğunu öne sürmüştü:

“Bu program, genç hatta çok küçük çocuklara ileteceği mesajlar konusunda büyük endişelere yol açmaktadır. EVRAS programının, dini özgürlükleri ve ebeveynlerin, çocuklarının eğitimini kendi inançları doğrultusunda yönlendirme haklarını aşındırabileceğinden de endişe duyuyoruz.”

Belçika’da tüm sınıflar için cinsellik eğitimini öngören bir düzenleme 2012’den beri bulunuyor ancak şimdiye kadar uygulama, okulların inisiyatifine bırakılmıştı.

Yeni taslak karar, ilkokul 6 ve ortaokul 4’üncü sınıf öğrencilerinin bu dersleri almasını zorunlu tutuyor.