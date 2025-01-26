Belarus'ta seçimleri 30 yıldır iktidardaki Lukaşenko kazandı

Belarus’ta sandık çıkış anketine göre cumhurbaşkanı seçimini Aleksandr Lukaşenko yüzde 87,6 oyla kazandı.

Aleksandr Lukaşenko. Fotoğraf: AA

Belarus devlet televizyonunun açıklamasına göre cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yerel saatle 20:00’de kapanmasının ardından sandık çıkış anketinde adayların aldığı oy oranları belli oldu.

Buna göre mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko yüzde 87,6 ile seçimin galibi oldu.

Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov yüzde 2,7, Belarus Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç yüzde 1,8 oy aldı.

Bütün adaylara karşı oy kullananların oy oranıysa yüzde 5,1 oldu.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu, seçimlere katılımın yüzde 81,50 olduğunu açıkladı.

70 yaşındaki Lukaşenko 1994’ten bu yana iktidarda.

Rusya’nın müttefiki Lukaşenko, 2022’de Moskova yönetiminin Ukrayna’yı işgal etmek için Belarus topraklarını kullanmasına izin vermişti.

AB: Belarus cumhurbaşkanlığı seçimi ne özgür ne de adil

Avrupa Birliği (AB), cumhurbaşkanlığı seçiminin özgür ve adil olmadığını savunarak, Belarus’a yaptırımlarını sürdüreceğini duyurdu.

AB’den yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Belarus’ta insan haklarına yönelik amansız ve benzeri görülmemiş baskılar, siyasi katılıma ve bağımsız medyaya erişime getirilen kısıtlamalar, seçim sürecini her türlü meşruiyetten mahrum bıraktı.

Rejimin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisini seçimlerden sadece 10 gün önce davet etme kararı, bu bağımsız kuruluşun seçim sürecinin kilit aşamalarına erişmesini engelledi. Bu, seçimlerin güvenilirliğinin tamamen yokluğunun bir başka kanıtıdır.”