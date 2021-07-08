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Yaramazlara biraz batar!

Belarus’ta muhalif bir siteye erişim engeli, bir gazeteciye de gözaltı

Belarus’ta Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’ya karşı muhalif yayınlar yapan bir gazetenin internet sitesine erişime engeli getirildi. Ayrıca ülkenin köklü gazetelerinden biri olan Naşa Niva’nın editörü Yahor Martsinoviç gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

Belarus’ta muhaliflerin şaibeli olduğunu öne sürdüğü geçen yılki başkanlık seçimlerinden sonra büyük çaplı kitlesel protestolar başlamış ve hükümetin kontrolü dışındaki medya organlarının kapısına birer birer kilit vurulmaya başlanmıştı.


Naşa Niva editörü Martsinoviç’in eşi sosyal medyada, deneyimli gazetecinin sokakta köpeğini gezdirirken gözaltına alındığını ve evlerinin arandığını duyurdu.

Gazete geçen yaz Lukaşenko karşıtı gösteriler boyunca öne çıkan ve birçok gelişmeyi haber yapan bir yayın organı olarak biliniyordu.

Başsavcılığın, kapanan internet sitesini ise Belarus’ta ‘kayıtlı olmayan organizasyonlar adına bilgi yaymakla suçladığı’ öğrenildi.

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