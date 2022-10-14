Bekleneni verememişti: Tarım Kredi ürünleri bakkallarda da satılacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kurumun ürünlerinin bakkallarda da satılacağını açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre eylülde yıllık enflasyon yüzde 83,45 oldu. Verilere göre gıda fiyatlarıy da son bir yılda yüzde 92,4 arttı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a göreyse gıda fiyatlarındaki artış enflasyondan öte beş büyük marketin fiyat stratejisiyle alakalı.

Bu kapsamda Erdoğan beş büyük zincir markete karşı, fiyatlarının ‘gayet uygun’ olduğunu söylediği kooperatif marketlerden bin adet daha hizmete sokacaklarını söylemiş ve kampanyalar başlamıştı.

Kooperatif marketlerdeki fiyatlarsa bir süredir sosyal medyanın gündeminde. Marketteki fiyatların zincir marketlerle arasında çok büyük fark taşımaması tepkilere neden oluyor.

Basın toplantısı yapan kurum müdürü Aydın, ağustosta yapılan indirimlerin bekleneni verememesi konusundaki eleştirilere ‘operasyonel’ sıkıntıların yol açtığını savundu: ”İnsan kaynağı ve depolar ile ilgili sıkıntılar yaşadık. Aksamalar oldu. Malı bittiği halde talep etmeyen market, malı olup da göndermeyen depocu da oldu. Çok aksaklık yaşadık. Depo olmadan bu işin olmadığını gördük. Ben de depoda varken markette olmadığını gördüm ama bu durumu hızlıca toparlıyoruz.”

Dünya’nın haberine göre Aydın, daha çok tüketiciye ulaşmak için bakkal projesi geliştirdiklerini de duyurdu: ”Mahalle bakkalları, kendi ürünlerini satarken yanına biz de kendi ürünlerimizi koyacağız. Bakkal raflarında gıda ürünleri, temizlik ürünleri yer alacak. Üstünde Tarım Kredi etiketi olacak, fiyatlar kooperatif marketlerle aynı standartta olacak. Yani bu bakkallar bizim bayimiz olacak.”