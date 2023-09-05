Bekir Ağırdır, Migros’un bağımsız yönetim kurulu üyesi oldu

KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, süpermarket zinciri Migros’un bağımsız yönetim kurulu üyesi oldu.

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Migros Ticaret AŞ, atamayı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi:

“Şirketimizin 24.07.2023 tarihli açıklaması ile duyurulan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.09.2023 tarihinde tebliğ edilen görüş yazısı da dikkate alınarak, Migros Ticaret A.Ş.’nin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Bekir Ağırdır’ın atanmasına karar verilmiştir.”