BeIN Sports’un koltuğuna talip çok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig ve 1. Lig’in 2022-2023 ve devam eden sezonlarının yayın hakları için ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Mevcut yayıncı kuruluş BeIN Sports’la anlaşma bu sezon sona eriyor.

Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde açıklama yapan Özdemir, yayın ihalesi için 14 Şubat Pazartesi günü saat 14:00’e kadar teklif alacaklarını hatırlatarak şöyle devam etti: “İhale komisyonuna dün davet mektuplarını yolladım. Pazartesi günü saat 12:00’de burada buluşacağız. Akşama kadar ihale sürecini yürüteceğiz. Şu anda sekizin üzerinde ihale dosyası alanlar var. İlginin iyi olduğunu söyleyebilirim. Sonunda kazananla gelecek sezondan başlamak üzere üç veya beş yıllık anlaşma imzalayarak yolumuza devam edeceğiz. İyi bir teklif gelmesini bekliyoruz çünkü Türk futbolunun en önemli gelirlerinden birisi, yayın ihalesinden elde edilecek gelirdir.”

‘Anadolu kulüplerinin gelirlerinin yüzde 80’inin oluşturuyor’

Yayın gelirinin Anadolu kulüpleri için önemini vurgulayan TFF başkanı, “Anadolu takımlarımızın neredeyse gelirlerinin yüzde 80’i, yayın haklarından geliyor. Dört büyüklerin bütçelerindeki payı yüzde 40 civarında ama Anadolu takımlarında yüzde 80’i geçenler bile var. Sadece Süper Lig’deki takımlar değil, 1, 2 ve 3’üncü ligden de takımlar, puantaj sistemiyle paylarını alıyorlar” dedi.



