Behzat Ç.’nin ikinci sezonu için hazırlıklar başladı: Kadroda yeni isimler

Fenomen polisiye dizisi ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ ikinci sezon çekimleri cuma günü başlıyor.

Dijital yayın platformu BluTV, geçen sezon yayın hayatına başlayan ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin ikinci sezonu için hazırlıklara başladı.

Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği, ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin ikinci sezon çekimleri Cuma günü başlayacak.

Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Evliya Aykan, Burak Dakak, Ayça Eren, Derin Beşikçioğlu, Eray Eserol, Önder Selen ve Güven Kıraç’ın yer aldığı ekibe geçen sezon konuk oyuncu olan Özge Yağız ve Selen Öztürk yine eşlik ederken bu sezon kadroya Sergen Deveci, Alper Kut ve Devrim Yakut dahil oluyor.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken, senaryo Ercan Uğur imzası taşıyor.