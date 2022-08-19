Bebeği maymun ısırdı; besleyen kişiye ceza kesildi

İzmir’in Menderes ilçesindeki bir işyerinde beslenen maymun tarafından elinden ısırılan iki yaşındaki bebek tedaviye alındı.

Fotoğraf: DHA

Kısık Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda özel bir kafeste beslenen Hint maymununun elini ısırdığı bebek hastaneye kaldırıldı.

İşyerine jandarma, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yakalanan maymun Sasalı Doğal Yaşam Parkı görevlilerine teslim edildi.

Maymunu besleyen Y.K.’ya Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten 11 bin 838 lira para cezası kesildi.