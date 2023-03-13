BBC’de kriz çözüldü: Gary Lineker görevine dönüyor

Britanya hükümetinin göç politikasını eleştirdiği için BBC’deki spor sunuculuğu görevinden alınan Gary Lineker, kanalla varılan anlaşmanın ardından yeniden ekranlara dönecek.

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BBC’den yapılan açıklamada, Twitter hesabından hükümetin ‘Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı’nı 1930’ların Almanyası’na benzeterek eleştirdiği için görevden alınan Lineker’le anlaşmaya varıldığı ve programcının ‘Haftanın Maçı’nı sunmaya devam edeceği belirtildi:

“BBC’nin sosyal medya kullanım yönetmeliği ve uygulamasını yeniden gözden geçirmenin tam zamanı olduğuna inanıyoruz.”

BBC Genel Müdürü Tim Davie de, Lineker gibi kurum personeli olmayan sunucuların sosyal medya kullanımına ilişkin bağımsız bir çalışma yürütüleceğini kaydetti.

Davie, sosyal medya kullanım yönetmeliğinde bazı gri alanlar olduğunu kabul ederken, Lineker gibi sunucuların BBC’nin editoryal kurallarına uyması gerektiğini vurguladı.

Lineker, yaklaşık 30 yıldır ekranlarında yer aldığı BBC’deki işine 10 Mart’ta son verilmesinin ardından yeniden anlaşma sağlanmasıyla ilgili Twitter hesabından şunları kaydetti:

“Sürreal birkaç günün ardından bu konuda bir yol katettiğimiz için mutluyum. Özellikle BBC Sport’taki iş arkadaşlarımın gösterdiği eşsiz destek başta olmak üzere bana verilen inanılmaz destek için teşekkür ederim. Son birkaç gün ne kadar zor olsa da, zulümden ya da savaştan çok uzak bir ülkeye sığınmak için evinizden kaçmak zorunda kalmanız bununla karşılaştırılamaz. İçinde bulundukları kötü durumla empati yaptığınızı görmek iç açıcıydı. Çoğunlukla hoşgörülü, misafirperver ve cömert insanlardan oluşan bir ülke olmaya devam ediyoruz.”

Also, I’d like to thank Tim Davie for his understanding during this difficult period. He has an almost impossible job keeping everybody happy, particularly in the area of impartiality. I am delighted that we’ll continue to fight the good fight, together. — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 13, 2023

Ne olmuştu?

Britanya’daki Muhafazakar Parti hükümetinin yeni sığınmacı yasa tasarısında kullandığı dilin, Nazi yönetiminin hakim olduğu ‘1930’lar Almanya’sında kullanılandan pek farklı olmadığını’ dile getiren Lineker’in görevine BBC’nin ‘sosyal medya kullanımı kurallarına uymadığı’ gerekçesiyle son verilmişti.

Hafta sonu yayımlanan ‘Günün Maçı’ programı için başka bir sunucu arayışına giren BBC, tüm yedek sunucu ve teklif götürdüklerinden Lineker’le dayanışma gösterdikleri için olumsuz yanıt almıştı.

Programın yorumcuları Ian Wright ve Alan Shearar, Lineker’le dayanışma için programa çıkmayacaklarını açıklamış, BBC’deki diğer spor programlarının sunucuları ve spor muhabirleri de Lineker’e destek açıklamaları yapmıştı.

Yasa dışı göç tasarısı

Britanya’ya Manş denizi üzerinden giren sığınmacıları engellemeye yönelik yasa tasarısı, sığınmacıların yakalandığı an gözaltına alınmasını öngörüyor.

Tasarıya göre, gözaltına alınan sığınmacılar adli soruşturma olmadan 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da güvenli üçüncü ülkelere sınır dışı edilecek. Sınır dışı edilen sığınmacılar yasal hak arayışlarını ve sığınma taleplerini sınır dışı edildikten sonra başlatabilecek.

Yasa dışı yollarla ülkeye giren kimseye sığınma talebi hakkı verilmeyecek.