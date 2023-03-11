BBC, göç politikasını eleştiren Gary Lineker’in görevine ara verdi

BBC, spor programı sunuculuğu yapan eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker’in görevine, hükümetin göç politikasını eleştiren tweet’leri nedeniyle ara verdi.

Gary Lineker. Fotoğraf: Reuters

Lineker, salı günü attığı bir tweet’te Britanya’daki Muhafazakar Parti hükümetinin yeni sığınmacı yasa tasarısında kullanılan dilin, Nazi yönetiminin hakim olduğu ‘1930’lar Almanya’sında kullanılandan pek farklı olmadığını’ dile getirmişti. Lineker, söz konusu tasarıyla ilgili başka eleştirilerde de bulunmuştu.

BBC yönetimi ve hükümetse, Lineker’e tepki gösterdi.

Bunun üzerine Lineker’in spor programı sunuculuğu görevine ara verildi. BBC, Lineker’in Twitter’da ‘tarafsızlık’ kuralını çiğnediği için bu kararın verildiğini belirtti.

Sosyal medyada Lineker’e yönelik destek giderek artıyor.

Yasa dışı göç tasarısı

Britanya’ya Manş denizi üzerinden giren sığınmacıları engellemeye yönelik yasa tasarısı, sığınmacıların yakalandığı an gözaltına alınmasını öngörüyor.

Tasarıya göre, gözaltına alınan sığınmacılar adli soruşturma olmadan 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da güvenli üçüncü ülkelere sınır dışı edilecek. Sınır dışı edilen sığınmacılar yasal hak arayışlarını ve sığınma taleplerini sınır dışı edildikten sonra başlatabilecek.

Yasa dışı yollarla ülkeye giren kimseye sığınma talebi hakkı verilmeyecek.