Bazı HBO içerikleri Netflix kütüphanesine geliyor

Netflix ve Warner Bros Discovery (WBD) arasındaki yeni lisans anlaşması kapsamında ilk HBO orijinal yapımı ‘Insecure’ Netflix kütüphanesine eklendi.

WBD’nin bazı orijinal dizilerini Netflix’e lisanslamak için görüşüldüğü 20 Haziran’da duyurulmuştu. Yayıncı kuruluş ayrıca ‘Band of Brothers’, ‘The Pacific’, ‘Six Feet Under’ ve ‘Ballers’ın da ileri bir tarihte Netflix’e geleceğini doğruladı.

All five seasons of Issa Rae's Peabody and NAACP award winning series Insecure are now on Netflix! pic.twitter.com/6hpNcw4ja2 — Netflix (@netflix) July 3, 2023

Anlaşma, David Zaslav yönetimindeki WBD’nin içerik stratejisindeki son değişimine işaret ediyor. Ocakta WBD, Roku ve Tubi’yle ortaklık kurarak HBO dizilerinin yer aldığı ücretsiz, reklam destekli kanallar açmak için lisanslama hamleleri yapmıştı.

Zaslav’ın bu hamlesi önceki yönetimin ardından yapılan ‘büyük bir değişim’ olarak nitelendiriliyor.

HBO, geçen Mayıs 2021 dijitalde ‘HBO Max’ olarak hizmet vermeye başlamıştı. 2022 sonunda da Türkiye’de faaliyete geçeceği bildirilmişti. Ama firma daha sonra bu plandan vazgeçmişti.