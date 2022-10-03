RTÜK lisansı çıktı ama gelmiyor: HBO Max’i Türkiye’de yayına almak gibi bir planımız yok

Warner Bros. Discovery’nin bünyesindeki dijital yayın platformu HBO Max, Türkiye’de yayın hakkı lisans başvurusunun onaylanmasının ardından basında çıkan ‘Türkiye’ye geliyor’ iddialarını yalanladı.

ABD’nin önde gelen paralı televizyon kanallarından HBO (Home Box Office), geçen yılın mayıs ayında dijitalde ‘HBO Max’ olarak hizmet vermeye başlamıştı. Bu yıl sonunda da Türkiye’de faaliyete geçeceği bildirilmişti.

Platformun Warner Bros. Discovery’nin bünyesine girmesinin ardından tasarrufa gittikleri belirtilmiş ve platformun Türkiye’nin de aralarında olduğu bazı Avrupa ülkelerinde orijinal yapımlarını durdurduğu açıklanmıştı.

Tüm bu olayların ışığında önceki gün Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, HBO Max’in Türkiye’de yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusunun onaylandığını duyurarak, “Hayırlı olsun” demişti.

HBO Max, lisans başvurusunu çok önceden yapmış, onay alınana kadarsa Türkiye’ye giriş planlarını iptal etmişti. Lakin Şahin’in açıklamasının ardından çok sayıda izleyicinin kafası karıştı ve “HBO Max Türkiye’ye geliyor” iddiaları ortaya atıldı.

WebTekno’ya konuşan Warner Bros. Discovery’nin Türkiye iletişim ajansı, iddiaları yalanlayarak HBO Max’in Türkiye’de yayına başlamayacağını açıkladı:

“Basında çıkan son haberlerin aksine, Warner Bros. Discovery olarak HBO Max’i Türkiye’de yayına almak gibi bir planımız yoktur. Daha önce de belirtildiği gibi, Warner Bros. Discovery, 2023 yılında HBO Max ve Discovery Plus servislerini birleştirme kararı aldı. Warner Bros. Discovery’nin sunacağı bu yeni hizmet, 2024’ten itibaren Avrupa’da kullanıma sunulacak ve ilk olarak HBO Max’in hali hazırda mevcut olduğu pazarlarda yayına başlayacaktır.”