Bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları ‘terör finansmanı’ gerekçesiyle donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı gerekçesiyle bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.
Bakanlıkça hazırlanan ‘Malvarlığının Dondurulması Kararı’, Resmi Gazete‘de yayınlandı.
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ‘terörün finansmanı’ suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden PKK/KCK bağlantılı yedi gerçek kişi ile beş tüzel kişinin, IŞİD ve EL KAİDE bağlantılı 22 gerçek kişinin, FETÖ/PDY bağlantılı bir gerçek kişi ile dokuz tüzel kişinin Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu.