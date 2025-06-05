Bayram yağışsız ve sıcak geçecek

Kurban Bayramı’nda hava yurt genelinde yağışsız ve sıcak olacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlere göre yurt geneli bugün batı kesimlerden başlayarak yağışsız ve sıcak havanın etkisine girecek.

Hava sıcaklıklarının bayram boyunca mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Üç büyük ilde hava durumu

Ankara: Bugün ve bayram süresince az bulutlu ve açık. Sıcaklık bugün 29, yarın 31, cumartesi, pazar ve pazartesi 32 derece civarında seyredecek.

İstanbul: Genellikle parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık bugün 31, yarın 30, cumartesi ve pazar 28, pazartesi 29 derece civarında seyredecek.

İzmir: Genellikle az bulutlu ve açık. Sıcaklık bugün 35, yarın 34, cumartesi, pazar ve pazartesi 33 derece civarında seyredecek.

Bayramda yağış beklentisi

Bayramın birinci günü Doğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçmesi bekleniyor. Bayramın ikinci günü yağış beklenmiyor.

Bayramın üçüncü günü Hakkari ve Van çevreleriyle Batı Akdeniz’in iç kesimleri, dördüncü günüyse Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yağışlı olması bekleniyor.