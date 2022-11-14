Bavul cinayetlerinin şüphelisi Yeni Zelanda’ya iade edilecek

Güney Kore, Yeni Zelanda’da terk edilmiş bavullarda iki çocuk cesedinin bulunmasına ilişkin iki ay önce Ulsan kentinde tutuklanan zanlıyı Yeni Zelanda’ya iade edecek.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

AA’nın aktardığına göre Güney Kore Adalet Bakanlığı, Seul Yüksek Mahkemesi’nin Lee soyadlı 42 yaşındaki kadının Yeni Zelanda’ya iade edilmesi kararını onayladığını açıkladı.

Kararın alınmasında şüphelinin Yeni Zelanda vatandaşlığı, suç mahalli ve Güney Kore’nin ulusal çıkarlarının göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.

Adalet Bakanlığı, gelecek 30 günde iadenin kesin zamanlaması konusunda Yeni Zelanda makamlarıyla istişare edecek.

Eylülde yakalanmıştı

Ağustos ayında 5 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğun cesetleri, Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde bir depodan çıkmıştı.

Bavullardaki cesetlerin 3-4 yıllık olduğu belirtilmişti.

Güney Kore polisi, Yeni Zelanda polisinin şüphelinin Güney Kore’de yaşıyor olabileceğini bildirmesi ve suçlunun iadesi talebi üzerine eylülde 42 yaşındaki şüpheli kadını yakalamıştı.

Polis, kadının Güney Kore’de doğduğunu ve daha sonra vatandaşlık elde ettiği Yeni Zelanda’ya taşındığını bildirmişti. Göçmenlik kayıtlarına göre kadın, 2018’de Güney Kore’ye geri dönmüştü.

Polis, Yeni Zelanda’daki eski adresinin bavulların yıllarca tutulduğu depoya kayıtlı olması nedeniyle şüphelinin iki çocuğun annesi olduğunu değerlendiriyor.

Ulusal Polis Teşkilatı yetkilisi, şüphelinin iadesinin Seul Yüksek Mahkemesi’nde yapılacak incelemeye tabi olacağını belirterek, incelemenin 2 ayda yapılması gerektiğini söylemişti.

Yeni Zelanda polisi ise iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca kadının iade edilmesi için başvurduklarını ve şüphelinin iade edilene kadar hapiste kalması gerektiğini muhataplarına bildirdiklerini açıklamıştı.