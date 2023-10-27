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Yaramazlara biraz batar!

Batuhan Çolak tahliye edildi

Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, avukatlarının tutukluluğa itirazı sonucu tahliye edildi.

Batuhan Çolak. (Twitter)

Çolak, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla 23 Eylül’de tutuklanarak Sincan 2 No’lu L Tipi cezaevine gönderilmişti.


Çolak, avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine bugün mahkemece tahliye edildi. Tahliye haberini kendi sosyal medya hesabından paylaşan Çolak, şunları söyledi:

“Nerede kalmıştık… Bu süreçte yanımda olan herkese başta ailem ve avukatlarım Ömer Furkan Dağ, Aykut Alp Yazıcı, Mustafa Veysel Güldoğan’a, destek veren genel başkanlarımıza ve milletvekillerimize, tüm meslektaşlarıma ve başımın üstünde yeri olan sevenlerimize en içten teşekkürlerimi sunarım.”

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