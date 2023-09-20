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Yaramazlara biraz batar!

Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltında

Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gazetenin paylaştığı bilgiye göre sabah saatlerinde gözaltına alın Çolak, sağlık kontrollerinin ardından Vatan Emniyet’e götürülüyor.


Gözaltı sebebi henüz bilinmiyor.

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