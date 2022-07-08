Başvurular başladı: İKSV’den sanatçılara üç ay Paris’te yaşama ve çalışma imkanı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) Fransa’nın başkenti Paris’in en köklü sanat kurumlarından Cité Internationale des Arts’taki Türkiye Atölyesi’nde sanatçılara üç aylık yaşama ve çalışma imkanı sunduğu programa başvurular başladı.

Zeynep Taycan daha önce programa katılan sanatçılardan.

Cité Internationale des Arts, aynı anda ev sahipliği yaptığı 350’ye yakın sanatçıya tahsis ettiği kişisel atölyelerde iki aydan bir yıla kadar süreyle konaklama imkanı sağlıyor.

Bünyesindeki sergi salonları, prova odaları, konser ve gösteri alanlarının yanı sıra çeşitli atölyelerle sanatçılara kendilerini geliştirme ve aktüel üretim yapma fırsatı sunuyor.

İKSV’nin 20 yıllığına kiraladığı Türkiye Atölyesi için 2023 yılı Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemleri başvuruları görsel sanatlar alanında, deneysel film, tasarım, performatif sanatlar gibi farklı disiplinlerde çalışan tüm sanatçılara açık.

Cité Internationale des Arts. Fotoğraf: Serkan Taycan

2009’dan bu yana Türkiye’den 43 sanatçıyı misafir eden Türkiye Atölyesi’ne katılmak isteyen sanatçıların başvurularını 26 Eylül 2022 saat 17.00’ye kadar çevrimiçi başvuru formu aracılığyla iletmesi gerekiyor.

Programa davet edilecek sanatçılar, Çelenk Bafra, Özer Dicle, Selen Erkal, Bige Örer, Aslı Seven, Rüçhan Şahinoğlu ve Pelin Uran’dan oluşan yedi kişilik seçici kurul tarafından açık çağrı yöntemiyle belirlenecek. Seçici Kurul üyelerinin yapacağı ilk elemenin ardından ikinci aşamaya kalan sanatçılar, sanat pratiklerini atölyede yapmak istedikleri projeleri konuşmak üzere İKSV binasına davet edilecek.