Başörtüsü yasası ve Hamas'ı eleştirmişti: İran cumhurbaşkanı yardımcısı istifa etti

İran’da ülkedeki başörtüsü yasası ile Hamas’ı eleştiren cumhurbaşkanı yardımcısı Muhammed Cevad Zarif istifa etti.

Muhammed Cevad Zarif. Fotoğraf: AA

İran resmi haber ajansı IRNA‘ya göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Zarif’in istifa mektubuna henüz yanıt vermedi.

Ülkede dün de ekonomi bakanı Abdunnasır Himmeti de ekonomideki sorunlara karşı etkisiz kalmakla suçlanarak Meclis tarafından azledilmişti.

2013-2021 arasında eski cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde dışişleri bakanı olarak görev yapan Zarif, 2015’te imzalanan nükleer anlaşmanın mimarlarındandı.

Ağustosta Pezeşkiyan tarafından stratejik işlerden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanmıştı.

Aşırı muhafazakar grupların hedefinde olan Zarif, hükümetin mecliste güven oyu aldığı ağustosta da istifa ettiği imasında bulunmuş ancak daha sonra görevine devam etmişti.

Başörtüsü yasası ve Hamas’ı Davos’ta eleştirmişti

Zarif ocakta İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) ülkedeki katı başörtüsü yasasını şöyle eleştirmişti: “Tahran sokaklarına giderseniz kadınların saçlarını örtmediğini görürsünüz. Bu yasa dışı ancak hükümet kadınlara baskı yapmamaya karar verdi. Doğru yönde ilerliyoruz. Yeterli değil, ancak doğru yönde atılmış bir adım.”

İranlı siyasetçi aynı programda Hamas’ıysa “7 Ekim operasyonundan (İsrail’e saldırı) haberimiz yoktu. 9 Ekim’de Amerikalılarla JCPOA’nın (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) yenilenmesi konusunda görüşecektik ancak bu operasyon süreci baltaladı ve yok etti” diye tepki göstermişti.

Açıklamalar ülkedeki aşırı muhafazakar grupların tepkisini çekmiş, Tahran ve Meşhed’de Zarif’e karşı gösteriler düzenlemişti.