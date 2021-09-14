Basketbol Süper Ligi maçları TRT ve Tivibu’da

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Basketbol Süper Ligi maçlarının yayın hakları konusunda TRT ve Tivibu ile yeniden anlaşıldığını açıkladı.

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AA’nın TBF’nin açıklamasından aktardığına göre Tivibu, Basketbol Süper Ligi’ndeki tüm karşılaşmaları canlı olarak yayınlayacak. Ayrıca ligde her hafta belirlenen maçlar, geçen yıl olduğu gibi TRT Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, anlaşmanın, basketbolun gücünü ortaya koyduğunu belirterek şunları kaydetti: “Basketbolda kulüplerimiz ve taraftarlarımız için hep daha iyi bir yayın modeli arayışımız oldu. Devam eden pandemi sürecinde salonlarımızdaki seyirci kapasitemizi şimdilik yüzde elli ile sınırlandırmak zorunda kaldık. Ancak hepimiz biliyoruz ki taraftarımız ve izleyicilerimiz olmadan basketbolun coşkusu eksik kalıyor. Bu nedenle ING Basketbol Süper Ligi’nde geçtiğimiz yıl olduğu gibi Tivibu yayınlarımızın yanı sıra TRT Spor’da da basketbol şöleni yaşanacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi de Tivibu’nun açık kanalından basketbolseverlere ulaşacak. Basketbolun gücünü ortaya koyan bu büyük yayın anlaşmamız ile Türk basketboluna duydukları güveni ve desteği ortaya koyan Tivibu ve TRT’ye çok teşekkür ediyorum.”

Türk Telekom üst yöneticisi Ümit Önal da yapılan anlaşmadan mutluluk duyduklarını söyledi.

Lig, 25-26 Eylül’de başlayacak.