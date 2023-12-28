Başkentte kadın cinayeti: Bekçi, eşini öldürüp aynı silahla intihar etti

Ankara’da bir bekçi tartıştığı eşini öldürdü. Bekçi daha sonra aynı silahla intihar etti.
AA’nın aktardığına göre Sincan Saraycık Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında oturan bekçi Orkun Oruç ile eşi Ayşe Oruç’un dairesinden silah sesleri duyuldu.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı mahalle bekçisi Orkun Oruç ile eşi Ayşe Oruç’un cansız bedenleriyle karşılaştı.
İncelemede, eşini tabancayla öldüren Orkun Oruç’un aynı silahla intihar ettiği belirlendi.
Çiftin bir çocuklarının olduğu öğrenildi.