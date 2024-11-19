Başkent derbisinin biletleri satışta: Öğretmenlere ücretsiz

Trendyol 1’inci Lig’in 13’üncü haftasındaki Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü derbisinin maç biletleri satışta. Maç biletleri öğretmenlere ücretsiz.

Fotoğraflar: Gençlerbirliği – Ankaragücü / X

Gençlerbirliği’nin açıklamasına göre 23 Kasım Cumartesi 19.00’da Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşma, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Gençlerbirliği passoligi olan öğretmenlere ücretsiz olacak.

Kadın ve öğrenci taraftarlaraysa Eryaman Stadı passolig gişelerinde geçerli olmak üzere indirim uygulanacak.

Biletlerin fiyatları şöyle: