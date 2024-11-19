FIFA, Pendikspor’a üç dönem transfer yasağı getirdi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Trendyol 1’inci Lig ekiplerinden Pendikspor’a üç dönem transfer yasağı getirdi.

Pendikspor. Fotoğraf: X

FIFA, Pendikspor’a 14 Kasım 2024’ten başlamak üzere üç dönem transfer yasağı cezası verdiğini duyurdu.

Pendikspor, borcunu kapatmadığı takdirde 2026’nın yaz transfer dönemine kadar kadrosuna takviye yapamayacak.

Trendyol 1’inci Lig’de mücadele eden Pendikspor 17 puanla 13’üncü sırada yer alıyor.

Pendikspor bu sezon oynadığı 12 maçta beş galibiyet, iki beraberlik alırken beş kez de mağlup oldu.