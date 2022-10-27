Britanya’nın Lincolnshire bölgesindeki bir maçta başına top isabet eden hakem hayatını kaybetti.

19 Ekim’de, bölgede, 50’den fazla takımın mücadele ettiği ‘Boston and District Saturday Football League’ adlı ligde iki genç takımın mücadelesini yöneten Michael Grant’ın başına top isabet etti.

Sleaford’daki bir okulun sahasında oynanan maç sırasında fenalaşan Grant hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Grant pazartesi (24 Ekim) günü hayatını kaybetti.

Lig yönetimi, Grant’ın deneyimli ve saygın bir hakem olduğunun altını çizerek aileye, sporseverlere başsağlığı diledi. Cumartesi günü oynanacak tüm maçlardan önce Grant için bir dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

Lincolnshire Futbol Birliği’nin açıklamasında ‘haftada üç maç yöneten ve yüzünden gülümseme eksik olmayan ve saygın‘ bir hakemi kaybettiklerini vurgulayarak, eşine, kızına ve torununa başsağlığı diledi.