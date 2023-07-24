Basın Konseyi’nden CHP ve Halk TV’ye sert mesaj

Basın Konseyi’nden, Halk TV ile CHP arasında imzalandığı ortaya çıkan sözleşme hakkında açıklama geldi. ‘Medya etiğinin örselenmesine izin verilmeyeceği’ vurgulanan açıklamada, Halk TV’nin ‘kendini haklı çıkarmak için CHP’yi suçladığı’ savunuldu.

Fotoğraf: Halk TV-CHP

Açıklamanın tamamı şöyle:

*Medya etiğinin örselenmesine izin verilmeyecek,

*Bir siyasi parti ile bir televizyon kanalının, grup toplantıları ve haberlerinin yayınlanması için sözleşme yaptıkları, bu sözleşmeyi partinin iptal etmesiyle ortaya çıkmıştır. Söz konusu kanal kendini haklı çıkarmak için sözleşmeyi iptal eden partiyi suçlayan yayınlar yapmıştır.

*Basın Konseyi Yüksek Kurulu, olayı Basın Meslek İlkeleri yönüyle değerlendirecektir.

*Gazeteciliğin ve yayıncılığın temeli olan bağımsız habercilik refleksinin bozulmasına ve medya etiğinin örselenmesine izin verilmemesinin önceliğimiz olduğunu kamuoyuyla paylaşırız.

BASIN KONSEYİ:



MEDYA ETİĞİNİN ÖRSELENMESİNE İZİN VERİLMEYECEK

Bir siyasi parti ile bir televizyon kanalının, grup toplantıları ve haberlerinin yayınlanması için sözleşme yaptıkları, bu sözleşmeyi partinin iptal etmesiyle ortaya çıkmıştır. pic.twitter.com/LtXVnpODgD — Basın Konseyi (@BasinKonseyi) July 24, 2023

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Halk TV’yle aralarındaki sözleşmeyi tek taraflı feshettiklerini cumartesi günü duyurmuştu. Böylece iki taraf arasındaki ilişkiyi düzenleyen resmi bir belge olduğu ortaya çıkmıştı.

Dün sabahsa Halk TV’nin imtiyaz sahibi Cafer Mahiroğlu, Görkemli Hatıralar adlı programın Antalya Döşemealtı’ndaki çekiminin CHP’li belediye tarafından iptal edildiğini açıklamıştı. Halk TV cehpesi bunu sözleşme iptali sonrası ‘sansür ve ambargo’ uygulaması olarak yorumlamıştı.

Programın sunucusu Serhan Asker, Erdem’i suçlarken, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, CHP Genel Merkezi’den gelen genelgeye göre hareket ettiğini söylemişti.

Erdem’se başka bir açıklamayla, partisinin ‘medya tutum’ genelgesini anımsatmış, ‘kararın (Halk TV’de) çalışanları hedef almadığını’ belirtmişti. Halk TV yönetiminin ‘sansür’ suçlamalarını da reddetmişti.

Mahiroğlu, kanalına CHP’nin ‘sansür’ uygulandığını öne sürerek, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bundan geri adım atmaya çağırmıştı. Mahiroğlu, Erdem’i ‘karanlık biri’ diye nitelerken, kanala yönelik tutumdan dönülmesini istemişti.