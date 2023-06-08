Başarılı öğrencilere ‘Noter Amca’ ödülleri verildi

‘Noter Amca’ ödülleri olarak bilinen ve bu yıl 18’incisi gerçekleştirilen törende okullarını dereceyle bitirecek ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ödüllendirildi.

Antalya’nın Akseki ilçesinde, Çanakkale 1. Noterliği’nden emekli avukat Faik Bozkurt tarafından verilen ödüle 11 okuldan birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesiyle mezun olan 39 öğrenci layık görüldü.

Birinciler çeyrek altın, ikinci ve üçüncüler ise parayla ödüllendirildi, başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Bozkurt, ödülleri öğrencileri çalışmaya, başarıya ve yarışmaya teşvik etmek amacıyla verdiğini söyledi.