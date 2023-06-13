Başakşehir’deki yangın 70 saat sonra söndürüldü

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde altı katlı fabrikada çıkan yangın, 70 saat sonra söndürüldü.

Fotoğraf: AA

Eski Turgut Özal Caddesi’nde bulunan gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu fabrika binasında yayılan alevlere itfaiye ekipleri 4 gün boyunca aralıksız müdahale etti.

AA’nın haberine göre ön kısmında yangın nedeniyle çökmeler oluşan binada tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkıldı.

İtfaiyenin 31 araç 95 personelle müdahale ettiği yangın söndürülerek, kontrol altına alındı.

Binada soğutma çalışmalarıysa devam ediyor.