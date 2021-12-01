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Yaramazlara biraz batar!

Başak Cengiz’in katil zanlısı ve Müslüme’nin dedesi hücrede

İstanbul ve Mersin’de kamuoyunun yakından takip ettiği iki davada yargılanan tutuklu sanıklar, Diyarbakır’daki cezaevinde tek kişilik odalarda tutuluyor.

Yağal ve Boz (sağda)

Can Göktuğ Boz, İstanbul’da 10 Kasım’da 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldürmüştü. Hasan Yağal ise Mersin’de üç yaşındaki Müslüme’nin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada tutuklanmıştı.


DHA’nın haberine göre her iki sanık da Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne götürüldü.

Tek kişilik odalarda gözetimde tutulan Boz ve Yağal’ın yemekleri gardiyanlar tarafından veriliyor. İki sanık, zarar görmemeleri için havalandırmaya da diğer tutuklu ve hükümlülerden ayrı çıkarılıyor.

Zaman zaman sağlık sorunları olduğunu belirten Hasan Yağal, doktor kontrolünden geçiriliyor. Yağal ile Boz’a henüz ziyaretçi gelmedi.

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