Bartın’daki madenin bağlı olduğu TTK’nın müdürü, Kozlu’daki facianın kusurlusu

Bartın’da 22 işçinin yaşamını yitirdiği Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı maden ocağındaki patlama, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu’nun Zonguldak Kozlu’da sekiz işçinin öldüğü maden kazası davasında ceza aldığını hatırlattı.

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TTK Amasra Müessesesi’nde meydana gelen patlamada en az 25 işçi hayatını kaybetti. Açıklamaya göre kazanın sebebi belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gaz olan grizu.

Sayıştay’ın 2019 raporunda buraya ilişkin grizuya karşı uyardığı ortaya çıktı. Benzer patlamalarda yeterli cezanın verilmediği ve bu durumun da yeni kazalara davetiye çıkardığı belirtilmiş.

Baş sorumlu olarak yargılanmıştı

Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın’ın aktardığına göre TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu’nun 2013’te sekiz işçinin yaşamını yitirmesine neden olan Kozlu maden faciasının faili.

Eroğlu, bu iş cinayetinin baş sorumlusu olarak yargılandı. Bu süreçte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2017 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevlerine vekaleten, 2018 yılındaysa asli olarak atandı.

2019’da karara bağlanan davada o dönem TTK Kozlu müessese müdürü olan Eroğlu’yla yardımcısı Nurettin Yılmaz tali kusurlu sayılarak TCK 85/2 maddeye göre haklarında dörder yıl hapis cezası verildi. TCK madde 62’ye göre 1/6 indirimle haklarında üçer yıl dörder ay hapis cezasıyla mahkumiyet verildi. Tedbir uygulanarak para cezasına çevrildi.

Bilirkişi raporunda kusurlu sayıldı

17 Şubat 2016’da talep edilen bilirkişi raporunda Eroğlu ve Yılmaz’ın taşeron Star İnşaat’a bir yaptırım uygulamak yerine kendi bünyelerinden bir çalışanı teknik nezaretçi olarak atamayı uygun görerek tali kusurlu oldukları ifade edildi.

Raporda, şunlar yer aldı: “TTK nezaketçi atamak yerine yükleniciye ceza verilmesi, iş durdurulması ve gerekiyorsa iş akdinin feshedilmesi gibi önlemler almış olsa idi kaza olayının önüne geçilebilirdi. Bütün bunlara karşın TTK idaresi en azından işlerin güvenli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla teknik nezaretçi ataması yaptığı için olayda asli değil tali kusurlu olarak değerlendirilmiştir.”