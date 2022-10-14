Bartın’da madenden çıkarılan işçi, kendisini değil arkadaşlarını düşündü: Beni götürme sakın ağabey

Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağındaki grizu patlamasında yaralanan bir işçi, arkadaşlarını geride bırakmamak için hastaneye gitmeyi reddetti: “Beni götürme sakın ağabey. Ben iki dakika durayım şurada, gideceğim.”

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Cuma akşam saatlerinde TTK Amasra Müessesesi’ndeki patlamada en az 22 işçi hayatını kaybetti. 49 işçi riskli bölgede kurtarılmayı bekliyor.

Bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edilirken çalışmalar sürüyor.

Göçükten kurtarılan bir işçinin ambulansla gitmemek için ilk yardım ekiplerine direnmesi DHA kameralarına yansıdı. ‘Durumunun iyi olduğunu’ söyleyen maden işçisi gerideki arkadaşlarını düşünerek hastaneye gitmeyi reddetti. Ekipler işçiyi oksijen tedavisinde ikna etti.