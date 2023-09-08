Barolar, Can Atalay için AYM önündeydi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile bazı baroların yöneticileri, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilerek tutuklanan avukat Can Atalay’ın milletvekili seçildikten sonra tahliye edilmemesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde basın açıklaması yaptı.

Fotoğraf: AA

Yargıtay başsavcılığı, Gezi Parkı davasında temyiz talepleriyle ilgili görüşünü 7 Temmuz’da açıklamış, mimar Mücella Yapıcı dışındaki beş kişinin mahkumiyet kararının onanması, TİP’ten Hatay milletvekili seçilen avukat Can Atalay’ın da tahliye edilmesi gerektiği görüşüne katılmadığı belirtilmişti. Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, Atalay’ın tahliye talebini reddetmiş, bu karara karşı yapılan itiraz da 4’üncü Ceza Dairesi tarafından reddedilmişti.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, Atalay’ın seçilmiş bir milletvekili olduğu ve hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmadığını söyledi:

“Anayasa’nın 83’üncü maddesine göre seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz, yargılanamaz” diyen Sağkan şunları dedi:

“Seçilmiş bir milletvekilinin yasama faaliyetine katılmasını engellemek, onun seçilme hakkıyla birlikte seçmenin iradesini yok saymak, Mecliste temsil edilmelerini engellemek hiçbir demokraside normalleştirilemez.”

Atalay’ın, dört aydır AYM içtihatlarına rağmen halen tutuklu bulundurulduğunu aktaran Sağkan, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.