Baro başkanlarına bir çağrı daha: AYM’ye üç adayı da toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kadınlardan gösterin

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, baro başkanlarına Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) emekli olan üyesinin yerine üç aday belirleyeceği 15 Ocak’taki seçim öncesi çağrıda bulundu: “AYM’ye üç adayı da toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kadınlardan gösterin.”

Yarın yapılacak seçimde baro başkanları, AYM’nin emekli olan üyesi Celal Mümtaz Akıncı’nın yerine seçilmesi için üç aday belirleyecek. Daha sonra Meclis üç kişi arasından birini seçecek.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nın açıklamasında şunları kaydedildi: “Demokratik hukuk devletlerinin olmazsa olmazı tarafsız ve bağımsız yargıda eşitliğin tesis edilemiyor olması bir meşruiyet sorunudur. Tek bir kadın üyenin yer almadığı bir yargının meşruiyetinden söz edilemez.

Baro başkanlarını hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunup koruyarak bu kavramlara işlerlik kazandırmaları, gelenekselleşen toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kırılması için kurumsal sorumluluk üstlenip Anayasa Mahkemesi’ne üye yargıç olarak seçilecek üç adayı da toplumsal cinsiyet eşitliğine ve toplumsal gerçekliğimizin meselelerine duyarlı kadın aday adayları arasından belirlemeye çağırıyoruz.”

Daha önce de kadın ve LGBTİ+ avukatlar baro başkanlarına şöyle seslenmişti: “AYM’ye üye yargıç olarak seçilecek üç adayı da toplumsal cinsiyet eşitliğine ve toplumsal gerçekliğimizin meselelerine duyarlı ‘kadın ve LGBTİQ+’ aday adayları arasından belirlemelerini istiyoruz.”

Diyarbakır Barosu’nun eski başkanlarından Cihan Aydın, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından açıklama yaparak aday adaylık başvurusundan başka bir aday adayı olan avukat Zülal Erdoğan Bilal lehine feragat ettiğini açıklamıştı.