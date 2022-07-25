Barış Yarkadaş: Türkiye, akademik dünyada artık ilk 500’de bile yok

Akademisyenlere ve diğer çalışanlara her türlü mobbingi uygulayacak ve bir de ‘mutlu’ olmalarını isteyeceksin! Üstüne üstlük; hiçbir hakkın olmadığı halde, çalışanları ‘tahtaya çıkarıp’ mutluluk sorgulaması yapacaksın! Mutlu olmadığını düşündüklerini de ‘işsiz bırakmak’la tehdit edeceksin!

Biliyorum, okurken bile içiniz sıkıldı! İsyan ettiğinizi ve “Yok artık, bu da mı yapılmış?’’ dediğinizi duyuyorum… Ancak ne yazık ki; üniversitelerimizin içler acısı hali bu işte…

Türkiye, akademik dünyada artık ilk 500’de bile yok… Nasıl olacak ki?

Barış Yarkadaş’ın yazısı