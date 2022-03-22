Barış Yarkadaş: Demokrasiye ve seçim güvenliğine adeta tuzak

AKP ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu yeni seçim kanunu, demokrasiye ve seçim güvenliğine adeta tuzak kuruyor. Bu teklif önerilen haliyle meclisten geçtiği takdirde, ‘’güvenli bir seçim’’ yapılabilmesi mümkün değil. Zira; yeni seçim kanunu, daha önce de altını çizdiğimiz üzere, İl Seçim Kurulları’ndaki “Kıdemli Hakim’’ uygulamasını kaldırıyor. Yeni kanun bunun yerine “1. Sınıfa Ayrılan Hakim’’ tanımını getiriyor. Yargıyı yakından takip eden kesimler, “1. Sınıfa Ayrılan Hakim’’lerin neredeyse tamamının AKP döneminde atanan hakimler olduğunu biliyor.
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