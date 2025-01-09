Barış Terkoğlu: Vatandaş, Filistin’e destek için, Danone yerine Birşah yudumladı, ancak Birşah’ı üreten de Danone’ydi!

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Gazze krizi başlayınca İslamcı camiada “boykot” çağrıları başladı. Hükümetin başta İsrail’e giden gemiler olmak üzere yaşadığı zikzakları biliyorsunuz. İç pazarda ise “Sadece Starbucks-Burger King yetmez” diyerek boykot kampanyası başladı. Çeşitli boykot listeleri, kılavuzları hazırlandı. Hangi firmaların İsrail’i desteklediği ve ürünlerinin tüketilmemesi gerektiği anlatıldı. Yeni Şafak Grubu’nun yazdıklarından aktarayım: “Danone İsrail’deki ikinci büyük gıda şirketi, Siyonist ekonomiye kaynak oluşturuyor, İsrail ordusunu destekliyor.” Danone ürünleri “Gazze kardeşliği” için raflardan indirildi. Kimi yerlerde en dibe kondu.

Vatandaş, Filistin’e destek için, Danone yerine Birşah yudumladı. Ancak Birşah’ı üreten de Danone’ydi! Sütün kârını Danone ile Nurcular paylaşıyordu. İşte Filistin sömürüsünü ranta çeviren bu samimiyetsizliği sorgulayan eylemci gençler ya da Sabri Uzun gibi isimler aylardır gözaltına alınıp tutuklanıyor. Birşah içip oturmayana kelepçe var!

Nereden başladık nereye geldik…

Mahallede “somut durumun somut tahlili” yapan bıyıklı abiler elbette haklı. Sermayenin dini, paranın ideolojisi, rantın partisi bütün nehirleri kendi denizine akıtıyor. Yoksullar süt içerken bile kandırılıyor, kendi zincirine halka biriktiriyor. Servet transferinin gölgesi olan enflasyonla birlikte; yoksulluk, hile, kalitesizlik, suç, ahlaksızlık, hukuksuzluk, güvensizlik… Hepsi ama hepsi artıyor.

Sütü kirleten içine karışan su değil, insanın kaybolan vicdanıdır…

Barış Terkoğlu’nun yazısı