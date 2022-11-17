Barış Terkoğlu: Taksim’deki cani saldırıdan alacağımız tek bir ders var

Taksim’deki cani saldırıdan alacağımız tek bir ders, vereceğimiz tek bir cevap var: Suriye’de düzen ÖSO’ya havaleyle kurulamaz, acilen Şam ile kalıcı barış gerekiyor. 5 yıl önce, yine seçim arifesinde sınır ötesi harekâtı konuşmuştuk. Sınırın ötesinde istikrarlı bir düzen kurulamadıkça 5 yıl sonra da varacağımız yer aynısı olacak. Afrin’in sivil halkı için, can veren Mehmetçik için, hem Suriye hem Türkiye için, Taksim’de kaybettiğimiz yurttaşlarımız için, sığınmacıların güvenle dönüşü için en doğrusu bu…

Hafıza geçmişin değil, geleceğin anahtarıdır. Hem istikbali hem istiklali, hatırlayanlar koruyacak.

Barış Terkoğlu’nun yazısı