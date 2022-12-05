Barış Terkoğlu: Erenköy cemaati, BİM ve Topbaş ailesi

Yıllardır Erenköy’de yaşıyorum. İsim benzerliği değil. “Erenköy cemaati” adını buradan alıyor. Mahmut Sami Ramazanoğlu, 1950’lerde, tren istasyonunun oradaki Zihni Paşa Camii’nde cemaatini toplamaya başlamış. 70’lerin sonunda Suudi Arabistan’a giderken, Musa Topbaş’ı vekil bırakmış. Cemaatin liderliği, onun ardından, oğlu Osman Nuri Topbaş’a geçmiş. İşte yıllardır dilimizde olan Topbaş ailesi, bu Topbaş ailesi. Hem Erenköy’de başlayan cemaat faaliyetini sürdürüyorlar hem de ticaret işlerini devam ettiriyorlar. Gündemdeki BİM de onların markası.

Erenköy cemaatinin; Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Muradiye Kültür Vakfı, İlmi Araştırmalar Merkezi, Erkam Radyo ve Altınoluk dergisi gibi birçok kuruluşu var. Öğrenci yurtları ve hastaneleri de bulunuyor.

Erenköy cemaati, pek sembol kullanmıyor. Muhafazakârlığa dikkat etmekle beraber, sıradan insanlardan ayrışan kıyafetler giymiyor. Cemaatlerin arasında, ticareti en iyi bilenler onlar. Haliyle zengini çok. Çocuklarını iyi okullarda okutan, tabiri caizse “elit” bir cemaat. Esnaflık da cemaatte çok yaygın. Müritlik dışında, aralarında dayanışmaya dayalı bir ilişki var.

Barış Terkoğlu’nun yazısı