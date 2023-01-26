Barış Terkoğlu: Erdoğan neden aday olamaz

Anayasa ile oyun olmaz. Anayasa’nın etrafından dolaşılmaz. Anayasa temel bir metindir. Gömleğin üst cebinde taşınır. Herkesçe anlaşılır, açıktır. 101. maddesinde şu yazıyor: “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.”

Üstelik bu madde, 2007 yılındaki değişiklikten beri böyle olduğu halde, Erdoğan iki kez cumhurbaşkanı olduğunu kabul etmiyor. Kendisini resmi olarak, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı” diye tanıtıyor. Haliyle savunmasını, “2017 referandumundan önceki sayılmaz” diyerek yapıyor.

Barış Terkoğlu’nun yazısı