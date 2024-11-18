Barış Terkoğlu: Devlete göre ‘Mustafa Kemal’in askeri’ demek suç, ‘Kemalist askere tecavüz edebilirim’ demek ifade özgürlüğüydü!

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İlki Teğmen Ebru ile ilgili.

Dedim ya, yemin töreninden sonra binlerce hakarete uğradılar diye. Baş etmek mümkün değildi. Ama fotoğrafının altına yazılanlardan bir tanesi Teğmen Ebru’ya “Yeter artık”dedirtti. Genç bir kadın olarak savcılığa şikâyet etti.

Bu köşede küfür görmezsiniz. Ama madem faili etmiş, madem savcı birazdan okuyacaklarınızı yazmış, ben de utanmadan yazayım, kızaran senin yüzün olsun okuyucu: “Bunu insan s… bile, o kadar çirkin bir Kemalist kaşar ama Kemalist olduğu için tecavüz edebilirim buna.”

Savcı bu paylaşımda bir suç görmedi. Geçen 21 Ekim’de kovuşturmaya yer yok kararı verdi. Ebru’nun fotoğrafının altına yazılan bu küfrü, “Ebru’nun adını yazmamış sonuçta” diyerek ifade hürriyeti saydı.

Devlete göre “Mustafa Kemal’in askeri” demek suç, “Kemalist askere tecavüz edebilirim” demek ifade özgürlüğüydü!

Şaşırmayın. Türkiye’de bir kısım yargı, adaleti tecelli ettirmek için değil, bu zorbalığı millete zorla kabul ettirmek için çalışıyor.

Barış Terkoğlu’nun yazısı